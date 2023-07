Pote pede ano de leão e Gyökeres... provoca-o: «Da próxima vez tenta marcar um golo melhor!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonc¸alves (@pedroogoncalves28)

O Sporting saiu da 11ª edição do Cinco Violinos com o seu oitavo troféu no bolso e muitas notas positivas, uma delas apenas refletida mais tarde, nas redes sociais, onde os jogadores mostraram o bom ambiente que se vive no balneário dos verdes e brancos."Que seja o nosso ano", escreveu Pote, autor do segundo golo do triunfo por 3-0, no Instagram, que pouco depois leu... uma 'provocação' de Gyökeres, sarcástico sofre o lance em que bateu Pepe Reina: "Da próxima vez tenta marcar um golo melhor!".