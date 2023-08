Pote pode integrar o trio ofensivo

A disponibilidade de Daniel Bragança pode promover o regresso de Pote ao ataque, a solução ofensiva utilizada por Rúben Amorim no encontro da 1.ª jornada, frente ao Vizela, quando apostou no transmontano junto de Gyökeres e Trincão.Entretanto, dado o bom arranque do sueco e de Paulinho, sobra uma vaga no ataque que, uma vez mais, poderá ser preenchida pelo internacional português.