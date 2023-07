Fatawu goza os últimos dias no Gana antes de voltar a Lisboa, a partir de segunda-feira, mas nem mesmo de férias... descansa. Após ter partilhado, na semana passada, um vídeo a trabalhar num quintal, com recurso a cadeiras e baldes, o atacante de 19 anos mostrou-se ontem a treinar no ginásio, na companhia do seu preparador físico pessoal, Sir Ariff. O esquerdino espera assim apresentar-se na melhor forma em Alcochete, às ordens de Filipe Çelikkaya na equipa B, dado que não entra nas opções de Rúben Amorim, como o nosso jornal deu conta. A estrutura dos leões trabalha para encontrar uma solução para o seu futuro, dando preferência à venda. Contudo, caso não surjam propostas a rondar os 15 M€, pode ser emprestado.