Presidente do primeiro clube de Gyökeres aposta na 'explosão' no Sporting: «Se fizer menos de 30 golos será uma surpresa» Björn Thuresson antecipa, a Record, época de estreia em cheio do avançado. "Deixa-nos orgulhosos!", pede-lhe





• Foto: Luís Branca