Primeiro treino para mais tarde recordar: Mais um filho de leão... em casa

Ao longo dos últimos anos, têm sido vários os filhos de jogadores com passagens ou ligações ao Sporting a juntarem-se à formação do clube de Alvalade. Desta feita, a mais recente adição ao emblema verde e branco foi Giovanni, o filho de Ricardo Esgaio que pôde pela primeira vez treinar de leão ao peito.O filho do lateral dos leões fez parte de um treino no campo sintético situado junto ao Pavilhão João Rocha e Estádio José Alvalade, com o momento único e seguramente marcante para o jovem a ser registado pela sua família.Recorde-se que, antes de Giovanni, já Martim Martins, filho de Carlos Martins, juntou-se esta temporada aos sub-14 do Sporting, ao passo que também Ricky Quaresma, filho de Ricardo Quaresma, e Lucas da Cunha, filho de Nani, são outros exemplos de filhos de ex-futebolistas dos verdes e brancos e que agora se encontram a atuar na formação do clube.