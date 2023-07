Prodígio polaco que brilhou no Europeu Sub-17 interessa ao Sporting

O Sporting está interessado em Mateusz Skoczylas, médio-ofensivo polaco de 16 anos, pertencente aos quadros do Zaglebie Lubin, confirmouA informação foi avançada pelo portal 'Meczyki', que refere que o emblema polaco rejeitou uma primeira proposta dos leões, no valor de 250 mil euros. No entanto, ao que o nosso jornal apurou, a oferta do Sporting foi por uma verba bastante inferior. De acordo com a referida fonte, também o Milan está atento.Alvo para reforçar a formação verde e branca, Skoczylasa tem uma larga margem de progressão, tanto que na Polónia é descrito como um prodígio. Com 16 anos - festeja o 17.º aniversário em setembro - foi um dos destaques da seleção sub-17 da Polónia no Europeu da categoria, disputado entre maio e junho: marcou três golos na prova e ajudou a equipa a alcançar as meias-finais.