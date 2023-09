Quatro engenhos pirotécnicos custam 5.100 euros ao Sporting

A época ainda agora começou mas, no Sporting, a fatura do recurso à pirotecnica já começa a pesar, como se percebe pelo mapa de castigos sumários publicado esta tarde pelo Conselho de Disciplina.Em consequência do arremesso de quatro artefactos por parte de adeptos leoninos, durante o jogo com o Moreirense, o clube foi multado pelo Conselho de Disciplina ao pagamento de 5.100 euros, valores agravados por reincidência.Em causa estão um pote de fumo, dois petardos e um flashlight, deflagrados nos setores A14, A16 e A17, que o CD enquadra na alínea B do artigo 187.º do regulamento, que é aplicado "designadamente mediante o arremesso de petardos e tochas."Um dado que ganha particular relevância em dia de jogo europeu, com o Sturm Graz, numa altura em que o clube continua sob alçada da UEFA em caso de reincidência no mau comportamento dos adeptos. Nas redes sociais e no seu site, o Sporting tem vindo a apelar a uma conduta de fair-play, contra a pirotecnia, arremesso de objetos, violência e racismo."Relembramos que o Sporting CP foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting CP e transformando o jogo (...) na Áustria num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa leonina nos próximos jogos da fase de grupos da UEFA Europa League", pedem o Sporting, na informação aos seus adeptos.Para a fatura por comportamento incorreto do público no jogo com o Moreirense contam ainda mais 612 euros de multa devido a um cântico insultuoso dirigido à Liga, em contestação aos horários dos jogos. Os adeptos, de acordo com o relatório do delegado da Liga, "entoaram, de forma clara, audível e perceptível a seguinte frase: ‘Oh eh oh, horários indecentes; Oh eh oh violência da polícia; Oh eh oh querem matar o futebol; a Liga é merda."A somar a estes 6.732 euros, o Sporting terá de pagar mais 1.020 por "inobservância de outros deveres", relacionados também com adeptos, no caso a tarjas fora das dimensões legalmente permitidas.Uma dessas faixas pretendeu assinalar o aniversário de um grupo de casuals, referenciado por violência, o ‘Sporting Youth.’ "2 anos de atividade – SY", lia-se na referida faixa.O CD puniu ainda, pelas mesmas razões, uma tarja com as iniciais da claque Directivo Ultras XXI (DUXXI), assim como um tributo da Juventude Leonina ao "Ultra Heitor", um antigo membro daquele grupo de adeptos do Sporting.No total, pelo jogo da 5.ª jornada, o Sporting terá de pagar 7.854 euros em multas, pois o CD juntou mais 1.122 euros à fatura, por um atraso (de 2 minutos) no início do jogo, outro ponto em que o clube é reincidente. "O jogo iniciou com 2 (dois) minutos de atraso, por chegada tardia da equipa do Sporting CP ao túnel de acesso ao relvado, onde já se encontravam as equipas de arbitragem e do Moreirense FC, sem apresentar qualquer justificação", corroboram os relatórios do árbitro e do delegado da Liga.