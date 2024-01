Rafa e Bragança unidos por um sonho: utentes do Lar de São José visitaram a Luz e Alvalade

Há momentos que valem por uma vida e neste caso houve vários proporcionados por dois jogadores de dois clubes 'rivais' - Rafa Silva, do Benfica, e Daniel Bragança, do Sporting: apoiando a causa 'Peça um Desejo', promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, os futebolistas levaram alguns dos utentes do Lar de São José aos Estádios da Luz e ao José Alvalade, pagando-lhes as entradas. No caso do atleta das águias, também os presenteou com camisolas e cachecóis assinados.Muitos deles nunca tinham, e como comprova o vídeo legendado que ajuda a ilustrar este peça, entrando um recinto de futebol. A emoção foi, claro, imensa, neste caso no Sporting-Tondela de dia 9, para a Taça de Portugal, mas também no Benfica-Rio Ave, da Liga, no último domingo. Veja!