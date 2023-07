Rafael Besugo renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Rafael Besugo, médio de 19 anos que alinha nos juniores e encontra-se desde 2012/13 ao serviço dos verdes e brancos. Admitindo sentir "muito orgulho" e "responsabilidade pela confiança" transmitida pelo emblema de Alvalade, Besugo espera corresponder às expetativas.



"Já lá vão muitos anos e espero contribuir com o meu trabalho e dedicação. É a minha segunda casa e representar o Sporting é um motivo de muito orgulho. Vou sempre dar o meu máximo porque sei que muita gente gostava de estar aqui. Tenho de agarrar a oportunidade e demonstrar o meu valor", começou por assumir o jovem médio, em declarações à Sporting TV, antes de apontar o melhor momento vivido até agora nos 11 anos de leão ao peito.



"Tem sido muito bom estar de Leão ao peito. Aprendi muita coisa ao longo do último ano na Liga Revelação, que é difícil, e na UEFA Youth League. O meu maior sonho é chegar à equipa principal e vou trabalhar para isso. Ainda falta muita coisa para conquistar", deixou claro, garantindo "trabalhar todos os dias": "Vou dar sempre o máximo nos treinos e jogos por este grande clube."



De resto, Besugo lembrou a vontade com que sempre chega à Academia, onde completa o seu trabalho diário. "Venho sempre com muita vontade e trabalhar e tento ajudar os meus colegas ao máximo. Agora que sou mais velho tenho mais responsabilidade em mostrar o que é necessário para estar neste clube", concluiu.