Rafael Camacho e Eduardo inscritos pelo Sporting na Liga

Ainda com o futuro incerto, Rafael Camacho e Eduardo Henrique acabaram por ser inscritos pelo Sporting na mais recente lista entregue à Liga. De acordo com o documento publicado na atualização às 19h00, a dupla de elementos dispensáveis dos leões foi adicionada pelo clube de Alvalade às opções pelo campeonato, podendo ser opções na prova, ainda que tal seja um cenário remoto.Tal situação significa que tanto Camacho como Eduardo não conseguiram encontrar uma colocação durante o dia de hoje que encerra o mercado de transferências de verão, só que o cenário não impossibilita ainda que tanto o extremo como o médio possam rescindir os respetivos contratos com o Sporting e, a partir daí, arranjar um novo rumo na carreira.Recorde-se que Camacho, que aufere um salário líquido de 1,7 milhões de euros por ano, chegou a negociar a rescisão de contrato com o Sporting, num momento em que tem o Famalicão interessado no seu passe, só que tal situação ainda não avançou. Por sua vez, Eduardo Henrique, também a caminho do último ano de contrato, tal como Camacho, não alcançou entendimento nas últimas semanas relativamente à rescisão de contrato, numa altura em que chegou a ser apontado como possível reforço do Moreirense.