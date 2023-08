Rafael Nel e estreia pela Sporting B: «Foi um momento incrível!»

O Sporting B triunfou na quarta-feira diante do Amora, naquela que foi a 1ª jornada da edição 2023/24 da Liga 3 e que contou com algumas caras novas nos jovens leões. Entre eles, Rafael Nel, avançado de 18 anos que na última época conciliou a evolução entre juniores e equipa de sub-23, sendo que, desta feita, arrancou a nova temporada pelos 'bês' e... de pé quente.Na estreia pela formação orientada por Filipe Çelikkaya, Nel foi decisivo ao apontar o único golo da vitória (1-0) sobre o Amora, no Estádio Aurélio Pereira, na Academia de Alcochete, e em declarações ao Canal 11 destacou o momento especial vivido na sua ainda curta carreira."Foi um momento incrível! Marcar na estreia é sempre especial. Somos a equipa mais jovem da Liga 3 e isso é importante para melhorarmos enquanto jogadores e homens. Apanhar equipas mais velhas é muito bom para crescer", confessou o avançado de 18 anos, abordando a dificuldade de enfrentar adversários com outra experiência: "É sempre diferente apanhar malta mais velha. Temos uma equipa muito jovem e sacar uma vitória ao Amora foi muito positivo. Conseguimos criar muitas oportunidades, temos um campeonato muito competitivo e vem aí uma época dura."Já de olho na próxima jornada, perante o Sp. Covilhã, Rafael Nel, que tem contrato por mais duas épocas com os leões e está blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros, mostrou-se otimista. "O Covilhã tem jogadores experientes, muitos deles com carreira na 2ª Liga. O que é bom para eles e para nós. Têm muita experiência, mas estamos preparados e não vamos facilitar", deixou o claro o jovem avançado que chegou aos verdes e brancos proveniente do Belenenses, isto já após ter estado na fase inicial da formação no Benfica, e neste ano civil já disputou quatro provas (1ª divisão de juniores, Liga 3, Liga Revelação e Youth League).