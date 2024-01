Rafael Pontelo e a estreia de leão ao peito: «Muito feliz com as primeiras sensações»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafael Pontelo (@r.pontelo_45)

Menos de 24 horas após a estreia oficial pelo Sporting, Rafael Pontelo utilizou as redes sociais para explicar o que lhe vai na alma após esses 45 minutos realizados diante do Tondela, nos 'oitavos' da Taça de Portugal, que terminaram com um 4-0 a favor dos verdes e brancos."Muito feliz por ter a oportunidade de me estrear com a camisola do Sporting e pelas primeiras sensações de leão ao peito. Seguimos em frente na Taça de Portugal", escreveu o central, de 20 anos, no Instagram, numa publicação que contou com alguns comentários dos seus novos colegas, como Matheus Reis, que o catalogou de "fera".Recorde aqui o que disse Rúben Amorim sobre o reforço que chegou do Leixões por 700 mil euros, no caso por 90% do seu passe.