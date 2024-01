E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim deixou em aberto, na véspera, a hipótese de utilizar Rafael Pontelo contra o Estoril, mas o reforço de 20 anos não chegou a sair do banco. Ainda assim, o central mereceu uma ovação do público no anúncio das equipas e até chegou a aquecer na fase inicial da 2ª parte.