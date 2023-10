Raków perde no campeonato polaco antes de receber Sporting para a Liga Europa

No último jogo antes de receber o Sporting, na próxima 5ª feira, em partida da 3ª ronda do Grupo D da Liga Europa, o Raków marcou passo na corrida pela liderança do campeonato polaco, no caso ao sair derrotado da deslocação a casa do Górnik, clube de Zabrze, por 2-1.A formação comandada por Dawid Szwarga viu-se cedo em desvantagem no marcador, logo aos 10', pelo japonês Daisuke Yokota, que aos 22 minutos aumentou a vantagem. Os forasteiros só conseguiram responder nos últimos 10 minutos, quando Crnac reduziu e fixou o resultado final.Com 11 encontros disputados, o Raków é 4º classificado, a 4 pontos do primeiro posto, ocupado pelo Slask Wroclaw, que tem mais uma partida disputada.