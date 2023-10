Raków-Sporting, 1-1: o duelo em 5 factos

O Sporting empatou a um golo em casa dos polacos do Raków, numa partida na qual os leões jogaram praticamente toda a partida com menos um ano. Abaixo pode ver alguns dos principais dados do encontro, aqui trazidos pela GoalPoint.- De herói no arranque de temporada, a vilão na Polónia: Gyökeres somou apenas duas ações até ver o vermelho direto. A primeira foi um bloqueio de passe logo à saída do terço defensivo polaco. Já a segunda… condicionou o leão a partir do minuto 8, altura em que o VAR sugeriu a cor final do cartão exibido- Coates cabeceou para o golo que prometeu vitória leonina até 11 minutos do final, mas o central foi figura positiva durante todo o encontro. O capitão somou 20 ações defensivas (máximo), 13 das quais alívios/cortes, e venceu 12 dos 13 duelos individuais que disputou- O Sporting falhou 19 passes em zona de risco, ou seja, ainda no seu terço defensivo, sobretudo na fase final do jogo. O golo polaco nasceu precisamente de uma perda de posse, embora numa zona bem mais adiantada do terreno- Matheus Reis (14) e Ricardo Esgaio (12) perderam em conjunto 26 posses, os dois registos mais elevados entre os jogadores de campo utilizados por Amorim na partida- Os leões não fizeram qualquer variação de flanco na Polónia, contra oito do Raków. Uma curiosidade estatística certamente influenciada pelas condicionantes decorrentes da expulsão madrugadora de Gyökeres