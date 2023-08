Receção ao Famalicão vale quase 9 mil euros em multas ao Sporting

A receção do Sporting ao Famalicão, no passado domingo, a contar para a 3ª jornada do campeonato, valeu quase 9 mil euros de multas à SAD dos leões (8.897€), informou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina da FPF no habitual mapa de castigos.

O montante mais elevado (7.010€) diz respeito à deflagração de um total de 12 engenhos pirotécnicos, seguindo-se mais 1.275 euros referentes à presença de uma tarja colocada pela Juventude Leonina nas bancadas, quando "a PSP não autorizou a entrada e exibição da mesma".



O valor sobe, ainda, com 612€ na sequência de insultos contra o árbitro do encontro, André Narciso, mas também contra a Liga de Clubes.