Receita do jogo com o Estrela para a Fundação Sporting

A receita de bilheteira do jogo de amanhã com o Estrela da Amadora agendado para as 20h30, no Estádio José Alvalade, vai reverter para a Fundação Sporting. Desta forma, os responsáveis leoninos apelam a uma resposta positiva por parte dos seus adeptos para ajudar esta instituição a desenvolver ações junto de crianças e jovens através de projetos desportivos.

A coordenadora executiva da Fundação Sporting, Inês Seco, foi a porta-voz designada para solicitar a presença dos sportinguistas nas bancadas. "O jogo solidário nasce da vontade do Sporting em apoiar a missão da Fundação para que consiga desenvolver a sua missão de promoção da qualidade de vida de crianças e jovens, através do desporto", afirmou aos órgãos de comunicação do clube.