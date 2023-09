Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Record falou com a "inspiração" de Hjulmand: «O nosso pai dizia que eu tinha mais potencial, mas o Morten é mais disciplinado» Peter, irmão mais velho de Morten, lembra a infância de ambos com o futebol à boleia e assume "orgulho" da família com a chegada do médio ao Sporting





Morten Hjulmand com o seu irmão durante um jogo da seleção dinamarquesa

• Foto: Direitos reservados