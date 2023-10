«Resultado inglório do Sporting beliscado pelas duvidosas linhas do VAR...»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após o empate frente ao Raków (1-1) , na Polónia, jogo da 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europa, uma partida que ficou marcada pela expulsão de Gyökeres aos 8'."Aconteceu o que aconteceu e temos de ficar satisfeitos com o resultado. A expulsão não devia ter acontecido e por isso este empate aceita-se. Claro que ficava mais satisfeito a vitória mas também não perdemos, não é mau. Agora é pensar no jogo do Boavista.""Jogo heróico do Sporting: contrariou as leis da matemática ao anular a superioridade numérica do adversário desde o início. Resultado inglório beliscado pelas duvidosas linhas do VAR... E ficou óbvio que a renovação de Coates é um dossier para ontem.""Fica aquele sabor amargo pela expulsão do melhor jogador do Sporting, que foi justa, nada a dizer. Mesmo assim, o Sporting tinha obrigação de fazer bem melhor e a segunda parte foi miserável. Mas acabou por não ser uma derrota e continua tudo em aberto."