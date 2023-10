Ricardo Esgaio sobre o Raków: «Perdemos com a Atalanta e queremos ganhar este jogo»

Ricardo Esgaio fez esta quarta-feira a antevisão do jogo do Sporting com o Raków a contar para a terceira jornada da Liga Europa (quinta-feira, 17h45)."Na última vez estava mais frio. Já estivemos a observar a equipa deles, é bastante organizada, parecida com a nossa. Mas sabemos o que temos que fazer para conquistar a vitória.""A competição é saudável. É bom haver competição porque assim todos podemos evoluir e o objetivo é ajudar a equipa a ganhar, independentemente dos jogos. O mais importante é toda a gente estar focada no objetivo, que é a vitória. Sabemos que perdemos com a Atalanta e queremos ganhar o próximo jogo, que é este. Viemos à Polónia para ganhar.""O jogo com o Olivais e Moscavide não foi o nosso melhor jogo, é verdade, mas sabemos que há muita qualidade em Portugal, não só no nosso campeonato, mas também noutras divisões. E ficou comprovado isso. Apesar de tudo conseguimos a vitória e isso era o mais importante. Pessoalmente tem corrido melhor. Não sei dizer porquê, mas tem corrido melhor. Trabalho todos os dias no máximo para que isso aconteça. Não é que isso não acontecesse antes, mas felizmente as coisas têm corrido melhor.""Os nossos objetivos estão bem traçados e o foco é o próximo jogo, que é amanhã. Neste momento o objetivo é ganhar amanhã e depois pensamos no que poderá vir. Temos que ganhar para ter ambições para passar o grupo."