Rodrigo Pais de Almeida e a Corrida Sporting: «Somos a maior corrida desportiva de um clube nacional»

Frederico Varandas foi à Corridas Jubas com o filho



A 'Corrida Sporting' realizou-se na manhã deste domingo em Lisboa. Rodrigo Pais de Almeida, vogal da direção do Sporting, considera que o evento foi um "enorme sucesso"."É um domingo de manhã com 6.500 participantes, e se calhar outros tantos a acompanharem. A família leonina, mas não só, reuniu-se e encheu as principais artérias de Lisboa de verde e branco. Todos os objetivos foram conseguidos. Foram mais de 500 crianças a participarem na corrida Jubas, mais de 1.700 pessoas na caminhada, 4300 na Corrida", começou por referir após a corrida.E prosseguiu: "Ver a cara de satisfação das pessoas ao entrarem no relvado, ao passarem pelos atletas em primeiro lugar. Todos os objetivos foram conseguidos, sobretudo aquele de promovermos o desporto saudável e a saúde. Essa é uma das grandes missões da corrida. O lado social que nós, enquanto Sporting, temos de promover. Somos a maior corrida desportiva de um clube nacional. Para o ano vamos voltar ainda com mais força".Em relação à próxima edição, Rodrigo Pais de Almeida garantiu: "Vai ser difícil continuar a crescer tanto como crescemos do ano passado para este. Vamos trazer coisas novas, seguramente. Vamos continuar a proporcionar a alegrias das crianças, das pessoas que gostam de correr em sítios novos. Agradeço à CML e a todos os parceiros que permitem esta corrida acontecer, mas também a todos os voluntários e funcionários do Sporting, que mais uma vez disseram presente. Temos até voluntários a mais, que é até uma coisa estranhíssima (risos)".