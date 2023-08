Rodrigo Ribeiro entre a equipa principal e a B do Sporting

Apesar de ter sido apresentado no plantel principal no passado dia 30, no Cinco Violinos, contra o Villarreal, Rodrigo Ribeiro não deverá fazer parte do plantel de 2023/24: a ideia é, apurou Record, que o jovem avançado de 18 anos aproveite a época para crescer a jogar na equipa B, algo que aconteceu já na época passada.Pese continuar a treinar junto dos graúdos, o futuro é feito com calma e os responsáveis dos verdes e brancos não querem que o camisola 91 dê passos... de gigante.