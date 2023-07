Rodrigo Viola assina contrato profissional e vê Edwards como referência

O Sporting assinou contrato profissional com Rodrigo Viola, um extremo de 17 anos que está na Academia desde 2019. Em declarações à Sporting TV, o jovem agradeceu a "confiança" que recebeu por parte dos responsáveis leoninos e apresentou-se aos adeptos."Sou um extremo que gosta muito do drible mas também posso jogar na posição 10. Ainda assim prefiro jogar a extremo pois é uma posição que me agrada mais, mas se tiver de sair da minha zona de conforto vou fazê-lo", garantiu o jogador, que ainda apontou a sua referência no plantel principal: "Gosto muito do estilo do Edwards. Quando vamos ao estádio adoro vê-lo jogar, é uma referência para mim. Nos jogos e treinos tento recriar algumas jogadas dele".