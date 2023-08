Romaria a Alvalade em busca de bilhetes para visita ao Casa Pia

Apoio não faltará em Rio Maior



Pibe Nascimento pic.twitter.com/6ppAT29iXC — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) August 17, 2023

O Sporting colocou na quarta-feira à venda os bilhetes para a visita ao Casa Pia, em jogo referente à 2ª jornada do campeonato, só que os ingressos apenas ficaram disponíveis para sócios dos leões a partir desta quinta-feira... e o impacto foi nítido nos corredores do Estádio José Alvalade.Isto porque existiu, durante a manhã desta quinta-feira, uma autêntica romaria de associados dos verdes e brancos às bilheteiras do José Alvalade, em busca de um bilhete para a visita ao Casa Pia desta sexta-feira, ao ponto de vários adeptos terem necessitado de levar cadeiras de forma a esperar pela abertura da venda no estádio.As bilheteiras abriram às 10h00 desta quinta-feira e, tendo em conta a perspetiva de uma boa casa no Estádio de Rio Maior, o Sporting colocou apenas à venda bilhetes para sócios com lugar de leão (na quarta-feira), sócios com Gamebox 2023/24 (esta quinta-feira) e restantes associados sem lugar anual, com quotas em dia, a partir de sexta-feira.Recorde-se que o Estádio de Rio Maior, que servirá de casa para o Casa Pia na temporada 2023/24 no campeonato, tem capacidade para receber 7 mil adeptos, sendo que uma parte dos ingressos tem sido disponibilizada a sócios do Casa Pia, bem como residentes em Rio Maior. Em perspetiva, uma casa bem composta para o duelo entre gansos e leões, agendado para as 20h15 esta sexta-feira e que irá dar o pontapé de saída à 2ª jornada do campeonato.