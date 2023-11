Rúben Amorim: «Acho que todos começámos a pensar no dérbi na 2.ª parte»

Rúben Amorim analisou, esta quinta-feira, a vitória do Sporting por 2-1 frente ao Raków em Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa."Tivemos brilhantismo no início do jogo, quando estava 10 para 10 metemos um ritmo forte. Depois marcámos um golo, houve uma expulsão e começámos a gerir o jogo. O ponto positivo é que não deixámos o adversário criar, mas obviamente que ficamos com o resultado e não com a exibição, culpa também do treinador que começou a gerir e a pensar nas substituições, tirando ritmo e intensidade ao jogo", começou por referir na 'flash' da Sport TV."Baixámos um bocadinho o ritmo. Tivemos várias ocasiões onde devíamos ter sido mais perfeitos no último passe, havia bastante espaço. Os jogadores do Raków saltavam bastante na pressão e havia espaço nas costas, mas não fomos bons o suficiente para marcar outro golo. Depois, mesmo com 10, começámos a ter medo de bolas paradas no meio-campo... Acho que todos, inclusive o treinador na 2.ª parte, pensámos no dérbi e isso às vezes é perigoso"."Não são bolas perigosas, não são livres à entrada da área, não são jogadas de perigo. Muitas vezes somos nós que complicamos um bocadinho a nossa vida, mas quando acontece várias vezes a culpa é do treinador. São pequenos momentos de concentração que nos dificultam a vida"."O Mamede já tinha feito a pré-época, depois teve uma lesão grave e esteve um ano parado. Continua a fazer a escada entre a equipa A e a B, e nós temos de chamar jogadores graças às ausências por vezes"."Não há tempo para descansar, é mais um jogo daqui a dois dias. Não queria já falar do dérbi, mas o Benfica é uma equipa que não sabemos se vai jogar com quatro ou cinco defesas. Vamos pensar já no próximo jogo"."Não vou falar disso nem entrar por aí. Os jogadores fazem o papel deles que é recuperar, nós, enquanto equipa técnica, fazemos o resto do trabalho".