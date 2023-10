O regresso dos lesionados, a equipa para ganhar e a receção a Gyökeres após atentado: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim fez esta tarde a antevisão da partida de sábado diante do Olivais e Moscavide (20h45), da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Leia tudo o que técnico do Sporting disse sobre a partida da prova rainha."O Jeremiah St. Juste e Trincão aptos, convocados, poderão ser utilizados amanhã. Ainda não vencemos [a Taça]. Relembrar que no ano passado ficamos pelo caminho com o Varzim. O Olivais e Moscavide está mais abaixo em termos de divisão, mas é lembrar isso. Queremos vencer a prova mas vamos passo a passado. Temos um novo ciclo de jogos. Queremos ganhar a prova, não porque nunca ganhámos - também queremos ganhar o campeonato -, mas é um momento importante na carreira dos jogadores, este grupo não viveu isso, nem sequer ir a uma final. É esse o objetivo.""O Pote, é olhar do outro lado. Já teve números impressionantes noutras épocas e nunca foi um jogador que estava sempre nas convocatórias. Não é apenas os números que vão levar o Pote ou outro à fase final do Euro. Tem tido um excelente rendimento, tem jogado em várias posições. Está a crescer como jogador. Se olharmos para os jogos, a quantidade de oportunidades que teve, mesmo jogando em outras posições, por acaso até tem jogado mais vezes na frente do que no ano passado. Vermos que pode melhorar na finalização, vai melhorar, diria que é uma fase. os números podem aparecer de repente, mas ele não pode pensar que nem sempre uma grande quantidade de golos e assistência fará com que irá à seleção. São os jogadores, o grupo, se há lesões, o momento. uma equipa que está à frente chama mais à atenção. Olhar para o Diomande, que veio para o Sporting, teve jogos na Europa e foi chamado. Mudou assim tanto do que era no Mafra? Aumentou o nível e provou que pode estar neste nível. O Pote tem de continuar a trabalhar e tenho a certeza que os números vão estar ao nível do que temos vistos. Temos 9 jornadas, faltam muitos jogos. Tem de continuar a fazer o que tem feito, ajudar a equipa em todos os momentos do jogo.""Vamos apresentar uma equipa que, se fosse um jogo do campeonato, poderia ser igual. Queremos apenas ganhar, não há rotação para mostrar este ou aquele. Obviamente que escolhemos em relação ao adversário, temos jogo quinta-feira e segunda. Depois, temos quinta e domingo. Vamos ter um calendário apertado. Todos serão utilizados. Mas amanhã vão poder dizer, quando olharem para o onze, que esta equipa podia jogar jogo de campeonato para vencer, como sempre.""Serviu de lição, falámos sobre isso durante a semana. A equipa do Olivais não tem nada a perder, está motivadíssima. Tem dois jogadores, o guarda-redes e o Joshua, que são de qualidade mas que não poderão jogar. E eles estarão muito tristes por não poder jogar. Os nossos jogadores sabem que têm um treinador que, se facilitarem num jogo, não vão jogar no próximo. Temos que vencer. Ficamos pelo caminho nesta eliminatória. Temos um trabalho a fazer, a motivação tem de estar sempre lá, porque estão a lutar por um lugar, principalmente este ano. Não podem facilitar.""Mandou-me uma mensagem e eu disse aquilo que ele partilhou nos jornais: 'vê lá o que vais fazer'. O que posso dizer é que não vou levar juniores ou juvenis. Vou levar uma equipa que poderia jogar no campeonato, porque este jogo é para ganhar. As equipas da primeira têm tudo a perder nestes jogos. Vamos querer vencer desde o primeiro momento.""Não tive nenhuma conversa em especial, porque não sei bem o que dizer nestas situações. O que se passou na seleção foi estranho. Troquei mensagens com ele durante estes dias. Demos um dia extra em relação ao que costumamos dar, porque ele teria dois dias para descansar. Senti-o muito fresco, vai ser convocado. Todos vão ser convocados para este jogo. Apenas Morita ficará de fora, porque fez dois jogos e levou uma pancada. Penso que é o único de fora. Diomande está castigado. Não será poupado, poderá não ser titular. Sobre o medo de o perder, é o mesmo de todos. Ele tem uma cláusula, este ano pelo que sei só sai alguém pela cláusula. Se pagarem 100 milhões... 100 milhões, não é? Terá que ir. Até lá será jogador do Sporting.""Foi bem recebido, com algumas queixas dos três dias. Foi recebido não com muito carinho, mas com queixas por ter tido três dias de folga, que é coisa que nunca dou. O Diomande também... Os jogadores estão um pouco afastados disto. Temos a situação de Israel viva na mente dos jogadores. Não houve esse apoio todo. Chegou para treinar, ouviu as queixas dos jogadores 'essas férias como foram?' e, portanto, não houve apoio especial.""Queremos sempre ganhar, é um momento importante na carreira dos jogadores, é um dia se calhar mais especial, tirando o de sermos campeões. É algo que os jogadores querem viver. Estaria a mentir se não dissesse que queremos fazer o pleno. Temos, tenho e todos serão convocados por aí. Vamos apresentar uma equipa forte, mesmo contra equipa do distrital. Queremos muito vencer a prova e que seja já este ano.""Tenho lembranças do Paulo Bento, foi alguém que me ajudou na carreira. Se fosse ele ou outro, ficaria satisfeito de ultrapassar. Também vi que para ultrapassar o primeiro terei de cá estar muito tempo. Não esperava chegar a um número de vitórias destes tão rapidamente, porque achei que iríamos demorar mais tempo, mas também numa segunda fase achei que iríamos chegar mais cedo. Estou satisfeito, mas acho que podíamos ter feito melhor. Vamos ver se conseguimos chegar ao primeiro lugar. Bater o recorde do Paulo Bento, alguém que teve impacto, é bom sinal, mas não faço grande festa sobre esse feito.""Vamos ter atenção aos minutos, mas temos de olhar ao jogo em si, ao nível, como decorrer. Quando digo 'nível', é normal uma equipa de distrital, o tipo de treino, a capacidade que têm, também vai limitar o tempo de jogo dos jogadores. Se olharmos que o jogo não tem ritmo tão alto, vamos deixar o máximo de tempo possível. Se virmos que aquilo está a ultrapassar a carga que podem fazer, retiraremos. O principal objetivo é ganhar. Esses jogadores não vão ultrapassar a carga porque temos jogadores com qualidade no banco, mas se poderão fazer os 90 minutos veremos. Mas estamos atentos a isso e temos de ter cuidado."