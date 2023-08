Expectativa para a nova época, situação de Fatawu e Tanlongo e o mercado: tudo o que foi dito por Rúben Amorim

Rúben Amorim faz esta sexta-feira a antevisão ao encontro da 1.ª jornada da Liga Betclic com o Vizela, marcado para este sábado às 20h30, em Alvalade."Foi uma pré-época como uma pré-época deve ser: bem planeada. Tivemos muitos jovens que se afirmaram e ganharam o seu espaço no plantel. Fomos crescendo na forma de jogar. Foi permitido, porque perdemos alguns jogadores, vendemos Ugarte mas a base ficou e isso ajuda-nos a dar passo em frente no que estávamos a fazer. Tivemos bons resultados, perdemos o ultimo jogo mas exibição foi bom. Não vale de nada, no campeonato e que se vê. Objetivo é lutar por todos os títulos, mas o pensamento deve ser no Vizela e depois no Casa Pia. Pré-época bem preparada com jogadores da nossa academia. Tivemos um reforço, podemos ter mais um. Vejo equipa bem preparada para começar o campeonato."É um jogador com o qual contávamos, mas como todos os clubes temos de fazer escolhas, há jogadores a entrar e sair, dinheiro a entrar e sair. Neste momento fizemos escolhas. Olhámos para as características, temos dois avançados, mais o Rodrigo Ribeiro. O Chermiti era quem esticava o jogo, agora temos o Gyökeres. Estando claramente à frente dele, o Chermiti teria menos espaço. Tendo esta oportunidade de fazer um encaixe... Obviamente que gostávamos de ter jovens criados no nosso clube, mas é bom sinal. Temos de fazer estas vendas, para não perder titulares e base da equipa. Vamos crescendo assim. Foi uma escolha do clube deixar o Chermiti ir para o EvertonFazem parte de um lote de jovens que se podem afirmar. Tiveram a sua oportunidade, por isto ou aquilo não se afirmaram. Irão rodar noutro clube ou sair. O importante é dar condições, oportunidades... Poderemos receber um médio centro.... O Fatawu teve a sua oportunidade, teve problemas porque apanhou um treinador estruturado, ainda não é fácil para ele. O Geny adaptou-se bem e não vamos ficar com dois jogadores iguais. Vamos deixar um jogador no plantel. Vamos fazer o Fatawu crescer noutra realidade""Lateral direito, têm sido jogadores que jogam na mesma posição. Temos o Geny, o Esgaio que faz como defesa; na esquerda temos o Reis, o Nuno Santos e o Afonso Moreira. Esse foi o pensamento para esta época. Quanto a reforços, só vou falar do Viktor, porque é o único. É um avançado que, para lá dos golos - que não ligo tanto como vocês -, dá à equipa capacidade para jogar mais baixa, de ter um avançado que pode fazer a jogada sozinho em transição. Somos mais ameaçadores, com características diferentes, mais completos. O facto de incorporar jovens, é um ciclo de três anos. Estamos a iniciar um ciclo. Queremos ganhar todos os anos. Estamos a fazer o mesmo ciclo de há três anos. Há muita fome no treino e isso fará a equipa crescer""Apostar tudo é relativo. O facto de o Viktor ter custado tanto, e poderá haver jogadores que custaram um valor consideraval, dá essa imagem. Se formo vem as compras e vendas estamos abaixo dos 50%. Longe de estar a apostar tudo. Não quero falar da época passada, mas apesar do 4.º lugar na íamos mudar. Saíram Porro, Sarabia, Palhinha e Matheus Nunes. Houve mais mudanças do que este ano. Dos titulares só saiu o Ugarte, que já estava pensado para sair desde janeiro. Isso deu-nos um planeamento melhor. Fomos buscar jogadores que são jovens, mas podem entrar na equipa inicial. Muitos miúdos da academia juntaram-se a nós e vai depender deles jogar. Não fizemos nada com pressa e essa é a grande diferença e notou-se bastante. Agora é importante ganhar ao Vizela, senão não adianta de nada.""O Sporting é candidato. O único ano que disse que não era foi num ano muito difícil. Apesar do ano passado, a equipa é capaz. Tenho zero expectativas, porque temos apenas um objetivo. Não vou comentar a Supertaça, estou focado apenas no Sporting. Não estou nada preocupado em retirarem-me o tapete. Foi uma fase diferente, esta não e assim. Posso dizer que já houve propostas muitas altas por outros jogadores e eles não foram vendidos. O nosso mercado de vendas está feito, falei com Hugo Viana e Frederico Varandas e acredito neles.""Esté melhor, mas só vai começar a treinar para a semana. Foi difícil aguentá-lo, mas para a semana já estará apto e será opção. Estamos atentos a isso [ter perdido 8 pontos em poucos jogos]. Fizemos uma pré-época melhor. Sabemos que campeonato é muito difícil, porque as equipas perdem poucos pontos. Olhando para os jogos, temos de baixar a média de golos sofridos e vamos tentar fazer isso amanhã.""Não há muito a explicar. Estamos a tentar pô-lo na melhor forma possível. Já teve alguns problemas. Perdeu uma pré-época, foi operado aos ombros e uma lesão muscular complicou tudo. É um jogador de classe mundial. Hugo Viana tem todo o mérito nisso. A forma como tratou de tudo. Um jogador que tinha propostas de outros clubes, quis vir para cá porque Viana consegue vender bem o nosso projeto. Jogadores são muito interessados e querem vir para uma equipa que terminou em 4.º lugar. É complicado explicar na Premier League que vem para o 4.º de Portugal, mas Viana conseguiu isso e estou satisfeito com ele. Não perdi noites de sono, perdi mais no ano passado que estávamos a perder jogadores. Temos uma base de trabalho. É sempre bom ver jogadores em que nos acreditamos muito.""St. Juste não vou dizer mais do que isso, não vou confirmar o que teve ou deixou de ter. Pote vai variar entre o meio-campo e a frente. Temos mais opções na frente. Por vezes há jogos em que precisamos de mais um médio a ajudar os jogadores da frente. Pote não pode contar jogar sempre na frente, no meio-campo ou jogar sempre. Pote vai variar funções de jogo para jogo."