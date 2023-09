Rúben Amorim: «As vitórias ajudam, toda a gente se sente importante»

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a atuação e vitória do Sporting sobre o Rio Ave , ainda que assuma que a segunda metade foi menos fulgurante do que a primeira."Nunca temos a opção de defender mais na segunda parte. O jogo foi diferente: o Rio Ave entrou e com aquele golo anulado. Não teve ocasiões, mas meteu jogadores na construção, fizeram o que nós lhes fizemos na primeira parte. Mas com vantagem de 2-0, não vamos sair com os jogadores todos, quando eles têm dificuldade de chegar. Nesta fase temos de ser mais inteligentes, mas claro que não queríamos jogar pior na segunda parte. Foram jogos difierentes, um começa 0-0 e outro 2-0. Podíamos ter feito mais, com bola, mas mesmo assim tivemos as oportunidades mais importantes da segunda parte e estivemos bem", começou por analisar."As vitórias ajudam, toda a gente se sente importante. Houve trocas porque tem de ser assim. Resolvemos na primeira, podíamos ter tido outro resultado. Na segunda controlámos. A primeira parte enche as medidas, com mais ocasiões, dinâmica, pressão. Foram duas partes diferentes, mas justas", frisou.Por fim, Amorim não quis comentar o clássico que aí vem e focou antes a sua atenção nos aspetos positivos deste jogo. "O importante era não sofrer. Quando as equipas são as melhores defesa, nós normalmente marcamos, por isso é importante não ter golos sofridos. Agora penso no Farense do José Mota. É muito complicado, mas em casa é diferente, com o seu público. Saímos de um jogo e penso no próximo", concluiu.