Rúben Amorim baixa a carga e afina estratégia para os particulares

O plantel do Sporting realizou na manhã desta terça-feira mais uma sessão de trabalhos e, dada a intensidade dos primeiros treinos em Lagos, Rúben Amorim optou por baixar a carga física de forma a assegurar o melhor rendimento possível aos seus jogadores nos particulares com o Farense e Genk agendados para quarta-feira, no Algarve. O desafio contra a equipa de Faro será disputado à porta fechada no complexo desportivo onde os leões estão instalados. À noite, já no Estádio Algarve, os sportinguistas terão a oportunidade de ver ao vivo a primeira prestação diante do Genk (20h30).Apesar das fortes cargas físicas aplicadas nos primeiros dias, o único lesionado é St. Juste que prossegue os tratamentos no ginásio, e está assim fora dos testes de amanhã. Os restantes 28 jogadores que o técnico trouxe para estágio poderão ser utilizados.