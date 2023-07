Rúben Amorim chama jovem lateral para novo treino de pré-época do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa principal do Sporting realizou este domingo de manhã mais um treino, com vista à preparação da época 2023/24, na Academia Cristiano Ronaldo.Rúben Amorim chamou Leonardo Barroso, lateral de 18 anos, à sessão de trabalhos, que foi marcada por muito trabalho com bola.Os leões voltam aos trabalhos amanhã, a partir das 10 horas, na Academia e igualmente à porta fechada.