Rúben Amorim chamou 10 jovens ao treino da equipa principal

O plantel do Sporting retomou esta quarta-feira os trabalhos após o empate em Braga (1-1), no passado domingo, e Rúben Amorim já não contou com a presença de 12 internacionais que estão ao serviço das respetivas seleções: Franco Israel (Uruguai), Gonçalo Inácio (Portugal), Diomande (Costa do Marfim), João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19), Eduardo Quaresma e Dário Essugo (Portugal sub-21), Morita (Japão), Hjulmand (Dinamarca), Geny Catamo (Moçambique) e Gyökeres (Suécia).Para minimizar os efeitos destas baixas, o técnico leonino recorreu às equipas inferiores para compor o grupo de trabalho e chamou 10 jovens: Guilherme Pires (guarda-redes); João Pereira, Chico Lamba e Pedro Bondo; Alexandre Brito e Diogo Abreu; Diogo Cabral, Rodrigo Marquês, Francisco Canário e Vando Félix (avançados).Paulinho que foi substituído ao intervalo do jogo com o Sp. Braga já se treinou sem limitações após ter apresentado queixas no gémeo direito. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, na Academia.