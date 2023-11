Rúben Amorim: «Coates vai ser convocado e Morita não»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



"Não temos muito tempo para trabalhar, mas jogamos contra qualquer adversário praticamente da mesma forma, com o objetivo de dominar os jogos. São jogos decisivos para várias competições. Temos de avaliar bem os jogadores, até porque nem temos muito tempo para recuperá-los. Entramos numa sequência de muitos jogos e este ciclo foi assim. Coates vai ser convocado, Morita não porque tem uma pequena lesão e dá-nos já dúvidas para os restantes jogos. Temos de lidar com isso, tentar arranjar soluções e ganhar, porque são jogos decisivos. Todas as equipas grandes querem ter estes ciclos, mas são difíceis de gerir. Estamos preparados", explicou.

Rúben Amorim revelou esta quarta-feira que não vai poder contar com Morita para a partida de amanhã, com o Farense, para a Taça da Liga, uma vez que o jogador japonês está "com uma pequena lesão". Já Coates vai ser convocado.