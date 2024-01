Rúben Amorim confirma convocatória do reforço Rafael Pontelo: «Titular? Não vou dizer...»

Rúben Amorim confirmou, na sua antevisão , que Rafael Pontelo, reforço de inverno do Sporting, está convocado para a receção ao Estoril, da 16ª jornada do campeonato e marcada para sexta-feira, a partir das 18h45."Titular? Não vou dizer... Não vou dar nada ao Vasco [Seabra]. Mas está convocado", assumiu o técnico, de 38 anos, que também confirmou as ausências de Iván Fresneda, St. Juste e Coates, todos lesionados.Recorde-se que o ítalo-brasileiro foi apresentado há dois dias, mas que já treina junto dos novos companheiros desde o final de 2023. Contratado ao Leixões, implicou um investimento de 700 mil euros por 90% do passe.