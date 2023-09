Rúben Amorim confirma: Gyökeres apto para o jogo com o Farense

Gyökeres está apto para o jogo com o Farense. A confirmação foi dada por Rúben Amorim esta sexta-feira na conferência de imprensa ao jogo de amanhã."Viktor está apto para o jogo, o St. Juste está mais perto, Afonso Moreira e o Muniz estão lesionados. De resto, estão todos aptos para o jogo", afirmou.Suplente não utilizado com o Rio Ave, também devido a dores no joelho esquerdo, o avançado ainda aplicou uma proteção na zona afetada no treino de ontem, mas nada o impede de voltar à titularidade. Com o sueco apto, o trio ofensivo dos leões deve sofrer mudanças, com Rúben a definir hoje o onze, no derradeiro treino pré-Farense."Teríamos de fazer um estudo mais aprofundado e seria difícil perceber se essa era a principal razão. O Gyökeres com características diferentes, ajudou o Paulinho, pode ser que o tenha libertado mais. Mas às vezes não se passa nada, a bola entra e a dinâmica é diferente. O Vik tornou a equipa mais perigosa na profundidade e isso ajudou, não só o Paulinho mas toda a gente".