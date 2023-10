Rúben Amorim distinguido pela postura: «Ganhar em campo sem pressões»

Rúben Amorim foi brindado, nos últimos dias, com uma visita especial na Academia, dada a distinção de que foi alvo, com novo destaque nacional. No caso, o treinador de 38 anos recebeu o galardão de ‘técnico do ano’ referente à 9ª edição dos Prémios Bento Pessoa – de forma antecipada, dado que a gala realizou-se ontem, no Casino da Figueira da Foz. Após receber o troféu das mãos de Marçal Grilo, presidente do júri, teve um discurso... taxativo e altruísta.

"É, para mim, obviamente, uma honra muito grande receber este prémio. Como treinadores, gostamos de ser reconhecidos pelo nosso trabalho, mas isto vai um pouco além disso. Quero dizer, também, que tenho muitos defeitos, que não sou tão bom assim – tenho muitas parecenças com muitos treinadores. Mas também acho que reflito um bocadinho tudo aquilo que é neste momento o Sporting, um clube que gosta de ganhar no campo, que não gosta de pressionar ninguém, que tenta ter uma postura sempre correta no futebol e que está a tentar ajudar o futebol a ser melhor", assumiu o treinador dos verdes e brancos, que premiado pela sua postura enquanto timoneiro da equipa principal, revelou que espera ser um exemplo não só em contexto de futebol, mas de igual forma para os filhos.

"Não somos perfeitos, porque às vezes cometemos muitos erros, mas eu diria que este prémio é um bocadinho para toda a gente no Sporting, porque me revejo muito no que estamos todos a fazer aqui. É um dos prémios que vou guardar com muito carinho, até mais que os outros, e terei muito orgulho de o mostrar aos meus filhos – mostrar que o pai é o exemplo; às vezes pode não ganhar sempre, mas tenta fazer o bem pelo desporto que gosta. Agradeço, por isso, em meu nome, da minha família e do Sporting, porque sou apenas uma extensão do que pretendemos", concluiu o treinador.