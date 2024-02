Rúben Amorim: «É um jogo ingrato porque não consigo apontar muita coisa aos jogadores»

Rúben Amorim lamentou esta quinta-feira que o Sporting não tenha conseguido vencer o Young Boys, em Alvalade (1-1) , apesar de se mostrar feliz pelo facto dos leões terem garantido a passagem aos oitavos-de-final da competição."Obviamente que não vamos felizes para casa porque devíamos ter ganho com uma diferença muito grande, quanto a mim. Fomos superiores até comparado com o 1.º jogo, onde marcámos três golos. Sofremos numa das poucas oportunidades do adversário. Há sempre a sensação de que devíamos ter mais uma vitória na Europa, mas é um jogo ingrato porque não consigo apontar muita coisa aos jogadores. Não baixaram o nível nem a intensidade, não tenho ninguém para culpar. Mas que a sensação não é boa, não é", começou por analisar na 'flash' da Sport TV."Se estivéssemos a falar de uma vitória por 2-0 ou por 3-0 mas onde se via que a equipa baixava o nível, se calhar ficava mais preocupado. Há preocupação de não ganhar o jogo, mas fomos claramente superiores"."São fases. Depois há fases mais difíceis, resultados mais difíceis como este, difícil de gerir, mas passámos e jogámos bem. Não é só não sofrer ou sofrer apenas um golo de penálti, são as poucas oportunidades que o adversário tem. Isso é sinal que a equipa está bem ofensivamente e defensivamente"."Não, agora há o Rio Ave. Vai ser muito difícil e toda a gente prevê o tempo muito mau. Não sabemos como vai estar o campo e tudo isso vai entrar em jogo. Não temos margem para falhar, temos pouco tempo de recuperação. Jogámos bem e estamos confiantes"."Estou preocupado com o Rio Ave apenas, depois logo se vê".