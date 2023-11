Rúben Amorim: «Estou contente com todos, não só com o Gyökeres»

Apesar de se apresentar com algumas mudanças no onze, o Sporting venceu (4-2) com aparente tranquilidade na receção ao Farense, num jogo que marcou o arranque da formação leonina na Allianz Cup. No final, Rúben Amorim destacou a "maturidade" da equipa."Houve jogadores que não recuperaram e os outros deram uma resposta claramente positiva. Se olharmos para as várias jornadas, fomos sempre mudando. Estão todos preparados para serem titulares", referiu o técnico dos leões à SportTV, abordando depois a colocação de Gonaçlo Inácio no meio-campo. "Temos vindo a fazer esse trabalho. Tudo o que é jogos de treino na Academia ele tem passado por lá, também para ganhar confiança. Tem boas carateristicas para jogar naquela posição. Hoje era um jogo perfeito para isso."Quanto ao hat trick de Gyökeres, Rúben Amorim preferiu distribuir os louros pelos restantes elementos do setor ofensivo. "O Paulinho trabalhou muito. O trincão voltou a ter aquelea energia. O Gyökeres aproveitou isso com o desenrolar do jogo e foi bem servido pelos colegas. Estou contente com todos, não só com o Gyökeres."A fechar, o técnico foi ainda confrontado com o alegado interesse do Manchester United... mas chutou para canto: "Este ano não vou voltar à mesma conversa do ano passadp. Não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre essas situações."