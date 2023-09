Rúben Amorim explica Gyökeres no banco: «Não queremos tornar um problema pequeno num grande»

Viktor Gyökeres ficou no banco no Sporting-Rio Ave (2-0) e Rúben Amorim explicou que não quis arriscar a utilização do avançado, de forma a não agravar a lesão do internacional sueco, contraída no lance do 1-1 do duelo com o Sturm Graz, na Áustria, para a Liga Europa.

"Ele tinha um problema no joelho, não queremos tornar um problema pequeno num grande. Ele disse que no Coventry já tinhado jogado muito pior, queria muito jogar hoje, mas aqui não arriscamos os jogadores, especialmente quando temos outros jogadores que podem substituir qualquer um", começou por dizer o treinador leonino na conferência de imprensa.





De resto, Amorim sublinhou que já tinha a equipa preparada para atuar sem Gyökeres e que espera ter o seu ponta de lança principal já na próxima jornada: "Geralmente dou o onze no último dia e nunca troco jogadores à ultima da hora, mesmo que melhorem muito prefiro perder o jogo. Trabalhámos uma equipa e o Viktor estava preparado para qualquer coisa. Amanhã fará um treino condicionado e penso que contra o Farense já estará apto."