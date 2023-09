Rúben Amorim faz antevisão ao jogo com o Rio Ave: siga ao minuto

Como vai precaver eventuais lesões?



Não vou precaver. Vamos avaliar jogo a jogo, física e taticamente. Olhamos para o adversário e fazendo essa gestão. Amanhã vamos ver os melhores jogadores que estiverem em melhores condições e com as melhores caraterísticas. Não fazemos poupanças, muito menos para o campeonato, onde, em caso de dúvida, será sempre a nossa prioridade, sabendo que vamos jogar todos os jogos para vencer seja em que competição for. Na minha cabeça nunca há essa gestão. Há sim de ter plantel com muitos bons jogadores, de muito potencial e características diferentes. A partir daí facilita-me a tarefa se estão ou não bem fisicamente. É a única forma de prevenir algum problema.



Já votou no golo do Nuno Santos para prémio Puskás? Queria que golo de Pote também?



Não vou escolher nenhum, é a mesma coisas que escolher entre um filho. Queria que estivessem os dois e acho que mereciam, pela dificuldade. O do Nuno Santos está lá, já ganhou o prémio de melhor golo da Liga. Ainda não votei, não sei como funciona. Espero que ganhe, porque merece e gostava de vê-lo assim numa gala, que ele veste bem.



O que pode ser feito para proteger Gyökeres das faltas?



Todos devem ser protegidos. Não quero nem mais nem menos do que para o Coates ou o Diomande. É um jogador com caraterísticas diferentes, difícil de parar e param-no muito em falta. Faz parte, depois levam amarelos e ficam condicionados. É uma estratégia de jogo, não há muito a fazer. É ele continuar a fazer o que tem feito. Com o Moreirense houve um jogador expulso por tê-lo parado duas ou 3 vezes em falta. É seguir as regras. Peço tratamento igual para ele e para os adversários.

Rúben Amorim faz antevisão ao jogo com o Rio Ave, marcado para segunda-feira às 20h30 em Alvalade.Pode ajudar, nesta e em todas as fases. Mesmo com 1 jogo por semana. Aumenta a qualidade no treino, toda a gente sabe que pode entrar ou sair da equipa. Isso faz toda a diferença e faltou um bocadinho no ano passado. Juntámos 3 jogadores, da base perdemos o Ugarte, houve outros jogadores que saíram para criar dinâmica diferente. Obvio que nos ajuda. Agora talvez não faça grande diferença, todos treinam a pensar no onze, mas no futuro. Temos essa ideia para que mantenham o nível, se não há outros para jogar."Uma equipa com um excelente treinador, muito inteligente e esperto no jogo. Com sistema parecido de 3 centrais, apesar de parecer mais um 3x5x2, onde podem mudar caraterísticas dos avançados e isso muda a forma de atacar. Uma equipa que gosta de ter bola. Temos de ser fortes e pressionantes. Um jogo difícil, perigoso, mais um de campeonato que vamos tentar vencer para manter esta dinâmica de vitórias."Não terá impacto. Eles não leem essas coisas. Leem o que dizem sobre eles, não procuram sobre a equipa. Jogadores não podem facilitar, porque entrará outro. Isto é o início, é normal, FC Porto está na frente, Benfica tem menos 1 ponto, estamos no início e nada está feito. É continuar. Estamos a jogar bem, acho que podemos jogar melhor. Somos competentes nos 90’ mas não podemos dizer que somos constantes em qualidade. Há muita coisa para trabalhar. Temos sofrido ainda golos que não devemos sofrer. Na Áustria sofremos contra uma equipa que não criou grandes ocasiões. Jogadores têm que lutar pelo seu lugar, estamos no início do campeonato. Se não ganharmos não ficaremos no 1º lugar. Boavista joga agora e FC Porto já ganhou. Não vejo como a equipa possa ficar vaidosa ou alguém que joga no Sporting fique completamente satisfeito por estar a vencer jogos. Esse deve ser o nosso normal. Já vínhamos nessa sequencia no ano passado, com a pressão negativa de estarmos completamente atras e fora da luta. Mantivemos essa dinâmica, mas jogadores têm de lutar para vencer jogos porque deve ser esse o normal do Sporting.Não olho tanto para os resultados, olho para a forma como Rio Ave joga. Há equipas que são difíceis, o encaixe é difícil. Percebem muito bem a nossa forma de jogar, jogam contra uma linha de cinco como nós, às vezes dificulta o jogo. Empataram com Casa Pia e Famalicão, que são sempre jogos difíceis, perderam com o FC Porto nos últimos minutos. Não podemos olhar só para os resultados. Olho para a equipa, jogadores, caraterísticas dos jogadores e para a esperteza do treinador. Este treinador é muito inteligente. Somos mais ou menos do mesmo tempo no Campeonato de Portugal. Vai ser uma equipa que não vai ter responsabilidade dos pontos, vai querer jogar bem, tem capacidade de pressionar alto, para a qual temos de estar preparados. Temos a responsabilidade toda. Vai ser bastante difícil como foram todos os jogos em casa. Mas jogamos com 12, aqui em casa, temos tido apoio muito forte dos adeptos e vamos tentar jogar bem e ganhar.Não tenho visto os rivais, não sei como andam a jogar. Vi o Sp. Braga porque jogamos há pouco tempo com eles. Em relação ao 4º lugar, cada jogo e cada campeonato tem a sua historia. Mantivemos a base, começámos bem, foi importante ganhar ao Vizela dentro daquele sufoco. Ganhando os primeiros jogos cria-se dinâmica diferente, adeptos ficam mais confiantes e levam a equipa atrás. Tudo se junta. Fizemos reset do campeonato passado, tal como quando fomos campeões. Fechou a loja, vamos começar outra coisa de novo. Não é contradição, houve uma história, um campeonato. Limpámos, fizemos pré-época e coisas com mais calma, preparámos bem. Ganhámos ao Vizela, criámos boa dinâmica que nos ajuda a estar num bom momento. Mas isto pode mudar de um momento para o outro.Vou apenas falar de nós. Não considero que tivemos estrelinha porque marcámos no fim, mas fomos justos vencedores com o Vizela. Há outros clubes que também estão a vencer no fim do jogo, mas só acaba quando o árbitro apita. Faz parte.Tem sido um excelente reforço. É avançado, marca golos, tem boas exibições, chama bastante a atenção. No ano passado foi muito falada a falta de um avançado, juntando tudo isso cria uma grande ilusão nos adepto , que gostam muito dele e já esperavam por mais um avançado. Tem sido talvez o reforço mais falado, se vai ser o melhor ou não… estamos na 6ª jornada, é precoce estarmos a fazer avaliação dos reforços, mas tem sido um bom reforço, tal como o Hujlmand tem sido e o Fresneda vai ser. As outras equipas? Não tenho visto, sei que contrataram-se vários jogadores. Viktor marcou golos, tem tido impacto muito grande na equipa e tem sido muito falado. Se vai ser o melhor reforço da época, vamos ver. Acho que ainda pode fazer melhor.