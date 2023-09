Rúben Amorim faz um frente-a-frente entre Fresneda e Porro e atira: «Têm os dois muito andamento»

Questionado sobre as semelhanças e diferenças entre Porro e Fresneda, Rúben Amorim não hesitou numa análise aos dois jogadores."Fresneda, surpreendeu-o esta semanas nos treinos? Semelhanças com Porro? "Têm algumas parecenças, são os 2 espanhóis [sorriso]. Têm os dois muito andamento, o Ivan é muito maduro para um miúdo de 18 anos. No balneário são duas pessoas diferentes, a capacidade do 1x1 do Porro o Ivan não tem; o Porroo melhorou muito cá nesse aspecto. O Fresneda é melhor defensivamente do que o Porro, é mais robusto fisicamente, em termos de aguentar jogos seguidos, mas ainda temos de ver. Com o Porro tínhamos de fazer uma gestão, mas tinha tido uma lesão. Mas são jogadores diferentes".A paragem de seleções permitiu a Fresneda adquirir os índices físicos ideais, pois a sua pré-época foi quase inexistente. Chamado à fase final do Euro sub-19 por Espanha, perdeu parte da preparação no Valladolid, onde não fez qualquer particular ou jogo oficial em 2023/24. Na nova casa, já tem sido submetido às ‘tareias’ para readquirir o ritmo.