Rúben Amorim: «Foi importantíssimo pela forma como foi e depois de uma derrota»

O Sporting venceu o Arouca (2-1) e respondeu da melhor forma à derrota caseira diante da Atalanta, na passada quinta-feira, mas Rúben Amorim fez questão de dizer que os fantasmas afastam-se "diariamente, não apenas num dia". "Excelente ambiente em Alvalade. Houve a dificuldade da expulsão… depois sofremos o empate e conseguimos dar a volta. Mas mesmo com 10 jogadores estivemos equilibrados, dominadores do jogo. Sofremos um pouco com os cuzamentos. Estavam a dar-nos muitos problemas porque o Arouca não conseguia entrar de outra forma. Um jogo que se tornou complicado, mas que merecemos vencer", afirmou à Sport TV o técnico do Sporting, explicando depois as substituições:"Já estava satisfeito antes. O golo foi na sequência de um cruzamento em que não defendemos bem a zona da baliza, mas estivemos sempre equilibrados. O Marcus tem mais dificuldade neste tipo de jogos, iria ter que fazer mais metros. O Pote também um médio e decidimos juntar 3 médios. Deixámos o Viktor, que por vezes corre por dois na frente. Mantivemos a estrutura defensiva com o Reis a entrar para central do lado esquerdo. Depois sofremos o golo e metemos o Geny, que é mais um extremo. Foi para dar outra largura"Sem se querer alongar sobre a expulsão de Diomande, Amorim voltou a distribuir elogios para Gyökeres. "É um jogador robusto, que vem de um campeonato muito difícil em que também joga de três em três dias. Além disso é a qualidade com que segura bola e como carrega a bola. Deixa-nos respirar. Faz uma grande diferença a jogar com menos um", disse o timoneiros dos verdes e brancos, realçando também a importância do triunfo. "Perder o primeiro lugar e ter uma paragem… foi importantíssimo. Pela forma como foi... depois de uma derrota. Foi o final perfeito."