Rúben Amorim foi o primeiro a chegar: Sporting já arrancou a pré-época 2023/24

Sem Ugarte e à espera de Gyökeres: os 32 jogadores que Amorim tem para o arranque da pré-época

O Sporting arrancou este domingo a pré-temporada 2023/24 com os habituais exames médicos e testes físicos, mas ainda sem qualquer reforço anunciado e com muitas indefinições no plantel que estará ao serviço de Rúben Amorim. O treinador foi o primeiro a chegar à Academia de Alcochete, pelas 7h15.Os jovens João Muniz e Afonso Moreira também se apresentaram ao serviço, como dão conta as imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais.Ugarte (de saída para o PSG) e Morita (ainda de férias) não se apresentaram.Na parte da tarde haverá treino, à porta fechada.Após duas semanas de trabalho em Alcochete, o Sporting segue para estágio no Algarve, como tem sido habitual nos últimos anos, onde ficará entre os próximos dias 15 e 26 de julho, em Lagos. O primeiro teste será precisamente na região algarvia, dia 19, perante o Genk, no Estádio Algarve, seguindo-se duelo com a Real Sociedad, em 25, no mesmo recinto.