Rúben Amorim: «Gonçalo Inácio está mais maduro mas tem muito para crescer»

Nos últimos compromissos pelas seleções, houve vários jogadores do Sporting em destaque. Por Portugal, Gonçalo Inácio foi um dos protagonistas na goleada (9-0) sobre o Luxemburgo . O central esquerdino, de 22 anos, formou dupla com Rúben Dias no eixo da defesa, numa linha de quatro, e bisou, de cabeça, golos que, obviamente, não passaram ao lado de Rúben Amorim."Tem vindo a fazer muitos golos, é forte em bola parada e depois, com batedores como os que tem na Seleção - e no Sporting também-, tudo se torna mais fácil", afirmou o treinador dos leões este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense (20H30).Questionado sobre se o jovem internacional está no ponto máximo de maturidade e se poderá ser a próxima grande venda, Amorim atirou: "Espero que não. Ainda tem muitas coisas a melhorar. Tem boa velocidade, jogo de cabeça, bom a construir, bom no 1x1, pode crescer na consistência, jogar todos os jogos a um nível máximo. Na seleção jogou com dois centrais, no futuro pode ser ele a passar para o meio. Não digo que está no pico da maturidade, está mais maduro, mas tem muito para crescer".