Rúben Amorim lança incógnita sobre Gyökeres: «O Viktor está em dúvida. Deixo-vos esta»

Viktor Gyökeres está em dúvida para o jogo desta segunda-feira com o Rio Ave. A informação foi avançada pelo próprio Rúben Amorim esta tarde, no final da conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Depois de ter sido questionado duas vezes sobre o avançado, uma sobre a sua avaliação do reforço e outra sobre as faltas sofridas pelo jogador, sem ter feito qualquer alusão a um problema físico, o técnico deixou a incógnita quanto à disponibilidade do sueco, quando já estava a sair da conferência de imprensa e lhe foi solicitado que esclarecesse quem são os lesionados do plantel neste momento.Amorim confirmou que, além de St. Juste, tal comoavançou, João Muniz e Afonso Moreira estão entregues ao departamento clínico e, por fim, lançou a dúvida sobre Gyökeres."O Viktor está em dúvida. Deixo-vos esta", disse o técnico, sem acrescentar mais pormenores.O ponta-de-lança, recorde-se, apresentou queixas no jogo com o Sturm Graz, na sequência do lance no qual fez o golo do empate para o Sporting. Nessa jogada, depois de emendar a bola para o fundo das redes com o pé direito, Gyökeres ficou de imediato agarrado à perna esquerda, com um semblante de dor que ainda se manteve durante alguns segundos. Acabaria, no entanto, por jogar até ao fim, com o técnico a referir ainda na conferência de imprensa em Graz que o ex-Coventry deveria estar disponível para o desafio com o Rio Ave.No regresso da Áustria não foi prestada qualquer informação clínica oficial sobre o jogador.contactou a assessoria de imprensa do Sporting, logo após a revelação de Rúben Amorim, no sentido de esclarecer qual a situação de Gyökeres, mas não foi prestado qualquer esclarecimento adicional, para lá das palavras do técnico.