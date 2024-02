Rúben Amorim: «Melhor Sporting da minha era? É o que marca mais golos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois das declarações prestadas na conferência de imprensa, Rúben Amorim falou em exclusivo à Sport TV para lançar novamente o duelo contra o Young Boys, agendado para as 20 horas desta quinta-feira no Estádio José Alvalade, a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O treinador dos leões falou sobre a possibilidade de Ousmane Diomande regressar à equipa inicial, alertou para os perigos que os suíços poderão criar e ainda sobre a evolução que sentiu na equipa desde o primeiro ano em que assumiu o comando técnico.

Revolução à vista?

"Não considero revolução porque o objetivo é sempre vencer. Acima de tudo, tivemos noção, por observação do jogo em Berna, que a eliminatória não está fechada. Aliás, até nos devemos sentir mais desconfortáveis porque não temos mais um jogo para emendar algo. Quem entrar, estará mais fresco fisicamente, porque em termos de ideia de jogo, todos sabem o que fazer. Revolução não, rotação sim, porque caso contrário arriscamos não ganhar este nem o próximo. O objetivo é ganhar este e vão jogar os melhores jogadores."

Diomande voltará?

"É uma das hipóteses... O Diomande está muito bem, voltou muito bem e poderá ser uma das peças a mudar. E por aí vemos que não é uma revolução, mas uma rotação, pois não sabemos bem quem é o titular."

Cautelas com o Young Boys

"Sim, porque há jogadores que jogaram neste jogo que não jogaram lá, principalmente o Elia, muito perigoso. Vimos o vídeo e houve certas jogadas onde não definiram tão bem: precisamos de ter cuidado, porque um golo pode abrir a eliminatória. Temos de marcar golos em Alvalade e também nunca senti o jogo tão controlado assim lá... Eles têm uma equipa muito boa, com armas que vão utilizar melhor. O favoritismo, dizem, que está do nosso lado, mas está tudo em aberto. Temos, ainda assim, a obrigação de passar pelo que fizemos lá, mas a eliminatória não está decidida."

Poder ofensivo. Melhor Sporting da era Amorim?

"Não sei se é o melhor. É o que marca mais golos, vamos ver se é o melhor, porque não ganhámos e nas duas primeiras épocas já tínhamos um título. Vamos ser avaliados por aí. Agora, na capacidade ofensiva e domínio do jogo... Somos uma equipa mais completa e dominadora, sim", terminou.