Rúben Amorim: «Na minha cabeça torna-se uma vantagem»

Em Famalicão, antes de ser decretado o adiamento do jogo entre o Sporting e os da casa devido a falta de policiamento, as câmaras captaram a frustração de Amorim, visivelmente desagradado com a situação. Três dias depois, na antevisão ao jogo de hoje com a U. Leiria, o técnico respirou fundo, explicou o que naquela altura lhe ia na alma e olhou para (quase) tudo com o copo... meio cheio: sem dramatismos com a perda da liderança para o Benfica, que ocupa o lugar à condição, e sim com otimismo para o que aí vem. "Temos 2 pontos de atraso. Mas na minha cabeça torna-se uma vantagem...", atirou.

Antes de esclarecer o seu ponto de vista, importa dar conta de como Amorim viveu, no sábado, aquelas horas de incerteza. "Nós, Sporting, dissemos: queremos jogar. Estamos num bom momento, não temos calendário, queremos é jogar. Naquela fase eu precisava de saber se ia haver jogo, ou não, porque já via jogadores do Sporting e do Famalicão a falarem de tudo e mais alguma coisa… Queria era juntar os meus jogadores, acabar a brincadeira e ir para o jogo. Mas foi decidido que não havia...", frisou a abrir, para logo depois "passar à frente" do tema: "Acho bem que os polícias lutem pelos seus direitos. Cabala contra o Sporting? Não penso assim. Temos menos 2 pontos do que o primeiro, mais 4 do que o terceiro e mais 9 do que o quarto. Temos de recuperar o 1.º lugar. Esse jogo, para mim, é como se não existisse. Não aconteceu, acontecerá para a frente. Não vai haver nenhum problema."

Tudo mudou... no autocarro

A confiança não o impede, contudo, de admitir desvantagens no adiamento, que "mudou por completo o planeamento" e pode perturbar o ritmo da equipa. "Isso deixa-me desconfortável. Eles precisavam de ter jogado no sábado. Mas se tivermos de voltar a aumentar a intensidade, não há problema", vincou, já com o ‘chip’ mudado desde... Famalicão: "Entrámos no autocarro e o foco foi logo para a Taça e a U. Leiria!"



Luta de espelhos em Leiria



A promessa de ir á luta contra o Benfica vai ter de esperar, dado que antes há uma outra luta, esta de espelhos, diante da U. Leiria, equipa que joga "num sistema parecido" ao do Sporting. Diante do clone, Amorim acredita que os seus terão "vantagem", por uma questão de rotinas e até de talento.



"Temos horas de trabalho a jogar contra este sistema e aí tenho uma grande vantagem: os meus jogadores são melhores e, jogando sistema contra sistema, há uma vantagem, tenho de ser sincero", sublinhou. Contudo, a confiança não lhe tolda a atenção para o que é preciso fazer num embate "perigoso": "Gosto muito do treinador [da U. Leiria], tem ideias interessantes. Podem mudar posicionamentos para nos confundir. Temos de manter um ritmo alto para os fazer sofrer. Queremos muito estar nas ‘meias’ e queremos muito ganhar a Taça."