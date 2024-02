Rúben Amorim: «Não se deixem embalar na conversa»

O leão está forte e recomenda-se, uma realidade que Rúben Amorim reconheceu e já o levou mesmo a falar com os jogadores para os manter de pés assentes na terra. "O que interessa são os pontos", alertou o técnico, consciente de que no futebol tudo muda rapidamente, uma máxima que repete com frequência e que voltou a utilizar na antevisão do jogo com o Moreirense realizada ontem, ainda na Academia.

"Estamos num bom momento, confiantes, e sentimos isso em campo, mas eles têm noção de que um empate muda aquilo que se diz em relação à equipa", sinalizou o responsável técnico, de 39 anos, que revelou ter mantido esta conversa com o grupo de trabalho durante a semana: "Falámos com os jogadores e o que dissemos é que não se deixem embalar com a conversa. O que interessa são os pontos, pois os momentos das equipas mudam consoante os resultados."

Avesso a comparações

O Sporting entra hoje em campo a 3 pontos a líder, o Benfica, mas com menos 2 jogos. Os leões têm praticado o futebol mais atrativo e apresentam o melhor ataque, mas estes dois fatores são insuficientes para convencerem Rúben Amorim .

"Não estamos à frente do Benfica e, pelo que conhecemos do FC Porto, sabemos que não desistem, assim como o Sp. Braga... Não temos qualquer tipo de ilusão em relação a isso", acrescentou o treinador, que pretende blindar o plantel nesta fase da época: "Estamos num bom momento e é óbvio que nos encontramos jogar bem, mas não somos ingénuos e sabemos que um resultado muda tudo. Acho que os jogadores não devem ler nada nesta fase porque vão ser enganados."

Acrescentando que a equipa está preparada para um "jogo difícil" em Moreira de Cónegos, o treinador fez questão de utilizar uma metáfora para assinalar a atual fase do Sporting, e o que vem aí. "Sabemos que temos uma montanha para escalar até ao final da temporada. Este será um jogo diferente do que disputámos na Liga Europa frente a um adversário com muita qualidade", concluiu.

Medidas do relvado tomadas em conta

Rúben Amorim deixou claro que na preparação da partida levou em conta todos os detalhes, inclusivamente as medidas do relvado do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. "Nós olhámos para todos os jogos do Moreirense, em casa, que será disputado num campo ligeiramente mais curto, principalmente na largura, e isso muda em algumas coisas, como os lançamentos para a área, lances de bola parada e a forma como abordam o jogo. Temos de tomar precauções com e sem bola", avisou o treinador leonino, que ainda deixou outro alerta: "O Moreirense não tem qualquer tipo de responsabilidade mas vai querer ganhar o jogo. É uma equipa difícil de bater em casa. Cada ataque do Sporting pode ser uma transição do Moreirense, que é muito bom neste ponto".

"Tivemos de usar o vídeo"

O Sporting jogou na quinta-feira para a Liga Europa, volta a entrar hoje em campo, e tem novo duelo com o Young Boys daqui a três dias. Mediante este calendário, Rúben Amorim preparou o a visita a Moreira de Cónegos com muito apoio audiovisual.

"Tivemos de usar o vídeo e mostrámos muitas imagens, é o que podemos fazer", assumiu o técnico que, sem tempo para treinar, reconheceu que terá de rodar o plantel: "É uma situação boa para a gestão pois vamos ter jogos de dois em dois dias. A Liga é sempre a nossa prioridade e vamos meter os melhores jogadores".

O técnico admitiu algumas surpresas no rival, e lembrou a forma como o Moreirense se apresentou em Alvalade com uma linha de cinco. “Preparámos todas as nuances.”



Bis de Zicky no futsal motivou elogio



Zicky Té é a grande figura da equipa de futsal do Sporting, um estatuto que reforçou com um bis no dérbi do passado sábado, que terminou com a goleada por 7-3, diante do Benfica. Com a vitória viva na memória, a Sporting TV desafiou Rúben Amorim a dizer se aceitava o jovem craque na equipa de futebol principal, uma pergunta que motivou um sorriso ao treinador. "São espaços diferentes mas acho que o Zicky se iria adaptar igualmente bem ao futebol de 11", atalhou o responsável técnico que, ainda assim, não vai 'roubar' o jogador a Nuno Dias, que procura a conquista do tricampeonato. Recorde-se que em 2007, Ricardinho foi convidado para fazer testes na equipa principal do Benfica, um cenário que só não se verificou de facto por Record ter noticiado a situação.



Ambição intacta após igualar Paulo Bento



Rúben Amorim vai realizar esta noite frente ao Moreirense a sua 194.ª partida oficial no banco do Sporting, um registo que o deixa empatado com Paulo Bento como o segundo treinador com mais jogos no Sporting, só atrás de Joseph Szabo (327).



Na edição da passada sexta-feira, em exclusivo a Record, o técnico afirmou que lhe falta "fazer tudo" em Alvalade, uma mensagem que aprofundou ontem. "Quando treinamos uma equipa grande o que fica para trás já não conta. Basta ver o Benfica, onde o treinador às vezes é contestado após ter sido campeão. Para o Sporting é importante voltar a ser campeão, e digo que falta fazer tudo porque na época passada não ganhámos nada, e isto chega a dois anos num calendário", lamentou.



Com contrato assinado até junho de 2026, o antigo internacional português ainda garantiu que não faz planos para o futuro. "Fazia-o quando era jogador e precisava de salvaguardar a minha vida financeira. Neste momento, estou onde me sinto bem e sigo o meu coração. Para mim é importante a estabilidade da minha família... Não faço grandes planos, vivo o dia a dia e o futuro logo se verá", assinalou.