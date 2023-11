Rúben Amorim: «O meu compromisso com o Sporting é total, se saísse hoje ia para casa»

amroim futuro amroim futuro

Rúben Amorim foi questionado este sábado sobre as declarações que fez no final do jogo com o Boavista sobre a "ideia" que tem para o final da temporada."Acho que não, mas quem sou eu para dizer se tive uma boa comunicação ou não... O que posso dizer, e é a última vez que vou comentar sobre isto, é que sempre fui muito taxativo e neste momento não consigo ser devido à época passada. Como acho que foi muito má, temos de ver como se desenrola este campeonato e depois tomar decisões. Não queremos ter um ano em que não se ganhe títulos e deixar criar esse padrão. Assumimos a responsabilidade no ano passado e este ano, mais que nunca, tem a ver com resultados. O meu compromisso com o Sporting é total, se saísse hoje ia para casa. Não quero alimentar polémicas, não tenho ninguém à minha espera nem qualquer abordagem. Quando disse o 'tudo ou nada', é isso que sinto. Dizer taxativamente que vamos continuar a partir do próximo ano? Depende dos resultados, é sinal de exigência. Depois pode acontecer o que acontecia há uns anos, em que não se ganhava títulos e nada acontecia. O compromisso é total. A parte importante e que não se deu ênfase é que disse que ia cumprir o contrato. Nos outros clubes, mesmo como jogador, foi assim. Tenho por hábito cumprir os contratos. É a única coisa que vou dizer. Compromisso total e este ano não posso ser tão taxativo porque não ganhámos títulos o ano passado", disse na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora."É muito cedo e não mexe com a equipa, nem por um lado nem por outro. É muito bom ganharmos pontos, dá sempre confiança extra, mas a obrigação de vencer e de abordar o jogo da mesma maneira é tudo igual. Não vejo como um extra de motivação ou pressão. Obviamente que é bom os rivais perderem. Em relação à primeira parte da pergunta, não quero dizer. Mas posso dizer que os jogadores já sabem há muito tempo. Não vai desestabilizar o grupo porque eles já sabem. O importante para mim é esclarecer que isto não tem nada a ver com abordagens de fora. Não tenho nada, o compromisso é total e tem só a ver com a exigência que queremos no clube.""É ligar 2+2. Uma época é muito má sem títulos, depois precisamos de resultados noutra... Podemos depreender que é preciso ganhar títulos no Sporting. Enquanto treinador, tenho de apresentar resultados e não posso cair na mediocridade de não ganhar dois anos e continuar como sempre. Tivemos um ano mau e é obrigatório ganhar títulos este ano".