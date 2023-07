Rúben Amorim orienta mais uma sessão intensa em Lagos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou a segunda sessão de trabalho em Lagos e, uma vez mais, Rúben Amorim não poupou os seus jogadores que voltaram a ser alvo de mais uma 'tareia' a nível físico. A diferença em relação ao primeiro treino realizado no domingo é que ao final da tarde haverá um segundo 'round' já tendo em vista os jogos de preparação com o Farense e o Genk agendados para quarta-feira.O único ausente dos trabalhos foi St. Juste que viajou para o Algarve, mas permanece no ginásio a realizar tratamento ao joelho esquerdo.