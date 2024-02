Rúben Amorim: «Paulinho não está apto e não sei quando vai voltar»

Rúben Amorim revelou que Paulinho ainda não recuperou de lesão, estando inapto para os próximos jogos do Sporting."O Paulinho não está apto e não sei quando vai voltar. Não está agora, não vai estar com o Rio Ave e não sei o desenrolar da recuperação dele. Não conta por agora", afirmou nado jogo com o Young Boys, a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa.